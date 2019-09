Twee debutanten in voorselectie Jong Oranje; Dilrosun en Bijlow keren terug

Bondscoach Erwin van de Looi heeft woensdagmiddag zijn voorlopige selectie bekendgemaakt. Jong Oranje speelt in oktober twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van Portugal en Noorwegen en de keuzeheer heeft 33 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie voor deze duels.

Javairo Dilrosun en Justin Bijlow zijn allebei hersteld van een blessure en keren weer terug in de voorlopige selectie. Dilrosun maakte eind vorig jaar al zijn debuut voor het ‘grote’ Oranje, maar werd woensdag niet door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie voor de kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland.

De aanvaller van Hertha BSC en de doelman van Feyenoord krijgen gezelschap van twee debutanten. Joey Veerman, middenvelder van sc Heerenveen, en Fabian de Keijzer, keeper van FC Utrecht, zitten namelijk voor het eerst bij de voorselectie en mogen voorlopig dromen van een debuut namens Jong Oranje.

De Nederlandse beloften nemen het op vrijdag 11 oktober op De Vijverberg in Doetinchem op tegen Jong Portugal. De uitwedstrijd tegen Jong Noorwegen wordt vier dagen later, op dinsdag 15 oktober, afgewerkt in het Marienlyst Stadium te Drammen. Jong Oranje begon de kwalificatiereeks voor het EK dat in 2021 in Hongarije en Slovenië wordt georganiseerd uitstekend: eerder deze maand werd met 5-1 gewonnen van Jong Cyprus.

Volledige voorselectie Jong Oranje:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Jan Hoekstra (FC Groningen), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Maarten Paes (FC Utrecht), Justin Bijlow (Feyenoord),

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Kik Pierie (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Justin Hoogma (FC Utrecht), Tyrell Malacia (Feyenoord), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Jordan Teze (PSV), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Armando Obispo (Vitesse), Danilho Doekhi (Vitesse)

Middenveld: Noa Lang (Ajax), Dani de Wit (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (Barcelona), Azor Matusiwa (FC Groningen), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Joey Veerman (sc Heerenveen), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Deroy Duarte (Sparta Rotterdam)

Aanval: Calvin Stengs (AZ), Myron Boadu (AZ), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Tahith Chong (Manchester United), Cody Gakpo (PSV), Mitchell van Bergen (sc Heerenveen) en Jay-Roy Grot (Vitesse).