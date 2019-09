Piqué zoekt oorzaak voor mini-crisis Barcelona: ‘Niet bevorderlijk geweest’

Barcelona kende een weinig voortvarende seizoensstart in LaLiga en Gerard Piqué denkt de oorzaak hiervan te weten. De regerend landskampioen van Spanje werkte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen trainingskampen af in Japan en de Verenigde Staten en Piqué is van mening dat zijn ploeg daar nu de nadelen van ondervindt.

“De voorbereiding is absoluut niet bevorderlijk geweest voor een goede start van het seizoen. We hebben heel veel gereisd en weinig getraind”, liet Piqué dinsdag na de 2-1 overwinning van Barcelona tegen Villarreal optekenen in de Spaanse media. “Dat idee leeft bij meer spelers en mede daarom hebben we ons topniveau nog niet weten te bereiken. Het is niet alleen voor Lionel Messi een moeizaam begin geweest.”

“Het is een tegenvaller, maar we mogen simpelweg niet opgeven. Er moet weer gewonnen worden”, geeft Piqué als waarschuwing mee aan zijn ploeggenoten van Barcelona. “Wat er met Messi is gebeurd (werd in de rust tegen Villarreal gewisseld vanwege spierklachten, red.) mag geen excuus zijn. Er zijn gelukkig genoeg capabele spelers in de selectie om zijn afwezigheid op te vangen. Ik hoop natuurlijk dat Messi snel weer inzetbaar is.”

“Er zijn verschillende spelers die veel beter kunnen, maar helaas is daar momenteel geen sprake van. Ik ken de aard van de blessure van Messi niet, al hoop ik dat het niets ernstigs is. We mogen het echter niet als excuus gebruiken, dat hoort niet bij een club als Barcelona. Al was de voorbereiding op het nieuwe seizoen verre van ideaal”, voegt de centrumverdediger daaraan toe. Barcelona staat na de minieme zege op Villarreal op de vierde plaats, op slechts een punt van koploper Granada.