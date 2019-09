Bondscoach Ronald Koeman maakt dertigkoppige voorselectie bekend

Ronald Koeman heeft woensdagmiddag zijn voorselectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland (10 oktober) en Wit-Rusland (13 oktober). De bondscoach kiest voor de vertrouwde namen en heeft ruimte gemaakt voor een wijziging ten opzichte van de vorige voorselectie. Justin Kluivert, die in de afgelopen interlandperiode nog werd opgeroepen als vervanger van Steven Bergwijn, is de enige nieuwe naam op de lijst.

De in de afgelopen dagen veel genoemde Sergiño Dest en Mohamed Ihattaren hebben geen uitnodiging ontvangen van Koeman. Dest speelde al een aantal keren in vriendschappelijk verband voor de Verenigde Staten en als hij volgende maand speelminuten maakt in de duels van Team USA voor de CONCACAF Nations League, dan is een interlandloopbaan voor Nederland niet langer mogelijk. Ihattaren wil nog geen definitieve keuze maken tussen het Nederlands elftal en Marokko. De middenvelder van PSV liet zondag na afloop van het thuisduel met Ajax weten dat hij deze beslissing voor zich uitschuift vanwege de situatie rondom zijn zieke vader.

Oranje wist de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden winnend af te sluiten. De formatie van Koeman versloeg Duitsland met 2-4, terwijl Estland op een 0-4 nederlaag werd getrakteerd. Het Nederlands elftal bezet hierdoor de derde plaats in kwalificatiegroep C, met negen punten uit vier wedstrijden. Noord-Ierland bezet samen met Duitsland de koppositie, met twaalf punten uit vijf duels. Die Mannschaft heeft echter een streepje voor vanwege het betere doelsaldo (+11 om +3).De eerste twee ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar. Mocht Nederland daar niet in slagen, dan is er in maart met de play-offs nog altijd een ontsnappingsroute.

Oranje stond in deze kwalificatiecyclus nog niet eerder tegenover Noord-Ierland, maar Wit-Rusland was al wel eerder een opponent op weg naar het EK. In maart werd in De Kuip met 4-0 gewonnen. Het duel met de Noord-Ieren op 13 oktober vindt plaats in De Kuip en begint om 20.45 uur. Drie dagen is in Minsk Wit-Rusland de tegenstander. Het eerste fluitsignaal klinkt om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Volledige voorselectie Nederlands elftal:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Jeroen Zoet (PSV)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Justin Kluivert (AS Roma), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).