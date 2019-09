Jaap Stam spreekt zorgen uit: ‘Dit komt vanuit het niets’

Feyenoord verloor vorige week in de Europa League van Rangers FC, waarna afgelopen weekend het teleurstellende gelijkspel tegen FC Emmen volgde. De Rotterdammers kunnen deze tegenvallende resultaten donderdag enigszins wegpoetsen met een overwinning, maar zullen dat dan wel moeten doen in de op papier lastige wedstrijd tegen AZ.

Trainer Jaap Stam hoopt op een reactie van zijn ploeg in De Kuip: “De terugval in de wedstrijden tegen ADO Den Haag (waarvan Feyenoord nog wel met 3-2 won, red.) en FC Emmen komt vanuit het niets. We kunnen niet volhouden waar we mee bezig zijn. Zij veranderen niets, wij wel. Wij geven de tegenstanders de kans om terug te komen in de wedstrijd”, tekent RTV Rijnmond woensdag tijdens een persmoment op uit de mond van de trainer.

Stam kan donderdagavond mogelijk geen beroep doen op Nicolai Jörgensen. De van een knieblessure herstelde spits deed maandag met Jong Feyenoord mee om wedstrijdritme op te doen, maar moest toen al na een kwartier naar de kant: “Nico heeft nog last van zijn ribben. We gaan zo verder kijken hoe hij ervoor staat en of hij erbij is tegen AZ”, vertelt de trainer over zijn aanvaller.

Luis Sinisterra kampt eveneens met fysieke ongemakken en moest daardoor de wedstrijd tegen FC Emmen aan zich voorbij laten gaan. Stam hoopt donderdag echter wel weer gebruik te kunnen maken van de Colombiaan: “Dat ziet er voor nu goed uit. Ook bij Luis gaan we straks tijdens onze laatste training bepalen of hij kan spelen.”