Lionel Messi prijst Nederlander: ‘Ik zal hem daarvoor altijd dankbaar zijn’

Lionel Messi werd afgelopen maandagavond verkozen tot de Beste Speler van de wereld. De aanvaller van Barcelona versloeg bij de verkiezing van de FIFA Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo, die minder stemmen hadden vergaard. Op de site van de wereldvoetbalbond staat Messi stil bij enkele belangrijke personen uit het verleden die hem de weg wezen in het voetbal.

Messi kan begrijpen dat men zijn ontwikkeling vergelijkt met die van Ansu Fati, die dit seizoen op zestienjarige leeftijd doorbreekt bij de hoofdmacht van Barcelona. De Argentijn stelt wel dat men voorzichtig met het toptalent moet omgaan en hem rustig moet brengen. Op de vraag of hij nu begrijpt hoe Ronaldinho met hem omging toen Messi jong was, antwoordt de superster bevestigend.

Lionel Messi: 'Het winnen van prijzen is het belangrijkste'

"Ronaldinho, maar ook Frank Rijkaard", doelt Messi op de Nederlandse trainer die hem liet debuteren bij de Catalaanse grootmacht. "In feite hielp het hele team mij toen op weg. Iedereen hielp mij op zijn eigen manier, zeker de coach. Toen hij me op een gegeven moment buiten het elftal hield, raakte ik geïrriteerd", lacht Messi.

"Nu dat ik ouder ben, begrijp ik dat dat het beste voor mij was. Ik zal hem daarvoor altijd dankbaar zijn. Dat heb ik hem ook gezegd. De wijze waarop hij met mij omging, was erg belangrijk voor mij", aldus Messi. Afgelopen dinsdag won de aanvaller met Barcelona met 2-1 van Villarreal, waardoor de Catalanen nu op de vierde plek in LaLiga bivakkeren.