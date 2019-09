Guardiola begrijpt helemaal niets van dreigende megastraf en enorme ophef

Josep Guardiola is verbijsterd dat Bernardo Silva hard is aangepakt vanwege zijn tweet over Benjamin Mendy. De aanvallende middenvelder van Manchester City plaatste onlangs een bericht op Twitter over zijn ploeggenoot die door volgers werd bestempeld als 'racistisch'. De manager van the Citizens begrijpt de ophef totaal niet.

Silva zette een beeltenis online met een foto van Mendy als kleine jongen. Daarnaast was een foto van het logo van een Spaans zoetwarenbedrijf genaamd Conguitos gezet met een donkere man als hoofdrolspeler. Silva plaatste de tweet met de tekst: 'Guess who?' De spelmaker kreeg meteen veel kritiek en verwijderde het bericht snel. De FA onderzoekt momenteel de zaak. Volgens The Times kan de Portugees, als hij schuldig wordt bevonden, een schorsing van zes duels krijgen.

Polémica racista en el Manchester City: Bernardo Silva compara a Mendy con un 'Conguito' https://t.co/LNJjQH84H4 pic.twitter.com/YyPs3soLc2 — Futbolero (@MasFutbolero) September 23, 2019

"Eerlijk gezegd weet ik niet wat er gaat gebeuren", zegt Guardiola na de 0-3 zege tegen Preston in de League Cup tegenover de Engelse pers. "Ze moeten zich focussen op andere zaken, want ze weten niet over wat voor jongen ze spreken. Bernardo is een van de aardigste mensen die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Hij spreekt vier of vijf talen, dat is ook de beste manier om te begrijpen dat hij altijd ruimdenkend is. Daarnaast is hij een van de beste vrienden van Mendy."

"Het plaatje gaat niet over zijn huidskleur. Hij nam een foto van Mendy toen hij jong was en bracht het in verband met de cartoon, die er aardig op leek. Als ze Bernardo willen ondervragen, denk ik dat hij ervoor openstaat om de vragen te beantwoorden. Maar eerst moet je weten over wie je spreekt. Ik denk ook dat de reactie van Mendy veel zegt", doelt Guardiola op onder meer de smileys die de back deelde op social media na het bericht van Silva.

"Ze zijn als broers van elkaar. Ze maken continu grapjes onderling. Er zijn ook veel situaties met witte mensen. Dan kijk je naar een cartoon en dan zie je ook dat de gezichten erg op elkaar lijken. Bernardo is echt een exceptioneel persoon. Hij is echt een ruimdenkend mens. Hij kijkt niet naar huidskleur of nationaliteit. Als er een straf wordt uitgedeeld, dan is dat een fout", besluit Guardiola zijn relaas.