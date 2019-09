‘Fenomeen’ De Ligt krijgt steun bij Juventus: ‘Maar hij is er nog niet’

Matthijs de Ligt won dinsdagavond met Juventus met 1-2 van Brescia. De twintigjarige verdediger wist tot op heden niet bij elke wedstrijd goed te presteren in Italië, maar Maurizio Sarri heeft alle vertrouwen in zijn pupil. Na afloop van de overwinning steekt de trainer van Juventus zijn bewondering voor de Oranje-international niet onder stoelen of banken.

"Hij is groeiende. We moeten geduld met hem hebben. Matthijs is nog erg jong en is een andere speelstijl en wereld gewend, namelijk die van Ajax. Hij is een fenomeen, maar hij is er nog niet helemaal klaar voor", zegt Sarri, geciteerd door diverse Italiaanse media. De oefenmeester verwijst naar zijn periode bij Napoli, waar Kalidou Koulibaly ook moest wennen.

"Vergeet niet dat hij het ook moeilijk had in zijn eerste maanden. Dat is normaal. Matthijs is goed bezig om het Italiaanse voetbal te leren kennen. We zijn met de blessure van Giorgio Chiellini ook een belangrijke speler kwijtgeraakt. Nu hebben we ook Mattia De Sciglio en Danilo. Soms lijken we in de verdediging nog wat kwetsbaar, maar dat ligt niet alleen aan wie er staan."

"Volgens mij deed de verdediging bij de tegengoal van Brescia niet veel verkeerd", aldus Sarri. De coach, die met Juventus momenteel aan kop gaat in de Serie A, wil wel graag verbetering zien bij zijn ploeg, ook bij de defensie van de Italiaanse grootmacht. "Het ging beter in de passing, we hadden meer controle over de wedstrijd. Maar in defensief opzicht moet het beter."