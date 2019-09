Ajacied wikt en weegt: ‘Ze noemt wel de voor- en nadelen van beide kanten’

Sergiño Dest staat voor een lastige keuze. De vleugelverdediger van Ajax heeft al A-interlands achter de rug voor de Verenigde Staten, maar kan nog steeds kiezen voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal, aangezien de wedstrijden met Team USA oefenduels betreft. Dest zegt dat hij goed luistert naar zowel zijn vader als moeder inzake zijn besluit.

"Ik luister naar beide ouders. Mijn moeder zegt: het is je eigen keuze. Maar ze noemt wel de voor- en nadelen van beide kanten", zegt de achttienjarige verdediger in gesprek met de NOS. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog niet met Dest gesproken, maar de Ajacied gaat binnenkort wel om de tafel met de KNVB. "Het is een lastig besluit, omdat het voor je hele leven is, je hele carrière. Dus er moet goed over worden nagedacht."

De zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder behoorde eerder nooit tot de grootste talenten en geeft aan dat hij mede met doorzettingsvermogen het zover heeft kunnen schoppen bij Ajax. Dest heeft echter nooit getwijfeld dat hij zou slagen op het hoogste niveau. "Nee, nooit. Echt niet. Ik ben er altijd van overtuigd geweest. En ik heb het ook gewoon goed laten zien."

Dest erkent dat hij met een bepaalde ongedwongenheid speelt. "Misschien dat ik in het verleden, als ik in een hoger team kwam, weleens eerst rustig aan ging doen. Maar dat heb ik afgeleerd. Nu laat ik ook gelijk weer zien wat ik kan. Ik probeer altijd mijn spelletje te spelen en het op mijn manier te doen. Ik probeer de controle te hebben. En ik houd van een beetje flair, dus soms zie je wel een actie voorbijkomen."