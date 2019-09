Voormalig Ajax-target pronkt met supercar; bijzondere dag voor Kluivert-telg

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Shane Kluivert vierde woensdag zijn twaalfde verjaardag. Patrick feliciteert zijn jongste zoon, die momenteel in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain zit.

Leon Bailey is trots op zijn Brabus 800 ter waarde van rond de 400.000 euro. De aanvaller van Bayer Leverkusen onthulde eerder dicht bij een overstap naar Ajax te zijn geweest.







Lionel Messi nam zijn vrouw Antonella Roccuzzo en zijn zoons Thiago en Mateo mee in het vliegtuig naar Milaan, waar de stervoetballer van Barcelona verkozen werd tot FIFA’s best.





Shanice van de Sanden poseert met haar nichtje én ‘kleine’ grote vriendin Davéni.







Leroy Sané werkt hard aan zijn herstel van een kruisbandblessure, maar de aanvaller van Manchester City heeft op Instagram ook nog tijd voor een modestatement.







Samuel Eto’o kwam zijn oude trainer José Mourinho tegen. Eto’o won in 2010 onder Mourinho de treble bij Internazionale, hetgeen het duo graag nog eens in herinnering brengt.







Guram Kashia feliciteert zijn dochter Aliso in een reeks foto’s. De voormalig Vitesse-aanvoerder verdedigt tegenwoordig de kleuren van San Jose Earthquakes.