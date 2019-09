Blessure Messi domper op zege Barcelona; Frenkie de Jong valt in

Barcelona heeft dinsdagavond een moeizame overwinning in LaLiga geboekt. Drie dagen na de verrassende nederlaag in en tegen Granada (2-0) was het team van Ernesto Valverde met nipt verschil te sterk voor Villarreal: 2-1. De doelpunten van de Catalanen kwamen op naam van Antoine Griezmann en Arthur Melo. Frenkie de Jong kwam voor het eerst alleen als invaller binnen de lijnen, na dik een uur spelen voor Sergi Roberto, terwijl Lionel Messi door spierklachten alleen de eerste helft speelde.

In een eerste helft met weinig voetbal legde Barcelona de basis voor de overwinning. De ploeg van Valverde nam na een kwartier spelen al een dubbele voorsprong in het Camp Nou, maar domineerde op dat moment niet de wedstrijd. Na vijf minuten lag de bal reeds achter Sergio Asenjo. Na een corner van Messi vanaf de rechterkant dook Griezmann op bij de eerste paal en werkte hij de bal hoog tegen de touwen: 1-0.

Arthur schoot Barcelona tien minuten later op schitterende wijze naar 2-0: Asenjo had geen enkel antwoord op de knal van de Braziliaan. Villarreal oogde in de eerste 45 minuten ietwat verlegen binnen de lijnen, maar toch kreeg Barcelona voor het zesde competitieduel op rij een tegendoelpunt om de oren. Santi Cazorla kreeg te veel ruimte om uit te halen en plaatste de bal heerlijk achter Marc-André ter Stegen, die desondanks wellicht toch wat meer had kunnen doen. De aansluitingstreffer vlak voor rust was een hard gelag voor de Catalanen.

Messi keerde na de onderbreking niet meer terug op het veld. Na een trap van Javi Ontiveros kampte de sterspeler met klachten en werd hij in de rust vervangen door Ousmane Dembélé. De tweede helft leek aanvankelijk in de verste verte niet op het eerste bedrijf: het spel ging over en weer, met kansen voor de teams van Valverde en Javi Calleja. Ter Stegen redde op een schot van Cazorla en zag hoe Samu Chukwueze het leer te hoog mikte, terwijl een inzet van Luis Suárez recht in de handen van Asenjo belandde.

In het laatste half uur, met De Jong binnen de lijnen, was Barcelona dichter bij een treffer dan Villarreal, dat hoe dan ook enkele keren gevaarlijk leek te worden. Met name de voor de tegenvallende Suárez ingevallen Ansu Fati probeerde de Catalanen aan een derde treffer te helpen, maar de tiener was te gehaast in zijn bewegingen en doelpogingen. De doelpunten voor rust gaven zodoende de doorslag.