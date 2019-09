Arsenal en Manchester City bekeren door; Tottenham zet zichzelf voor schut

Manchester City heeft zich eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde van de EFL Cup. De titelhouder van het tweede Engelse bekertoernooi ontdeed zich dinsdagavond zonder enige moeite van tweededivisionist Preston North End: 0-3. Tegelijkertijd blameerde Tottenham Hotspur zich tegen vierdedivisionist Colchester United: de Londense Premier League-club werd uitgeschakeld na strafschoppen, nadat beide teams in negentig minuten voetballen niet hadden gescoord en er direct strafschoppen aan te pas moesten komen.

Preston North End - Manchester City 0-3

Josep Guardiola gaf de nodige vaste waarden rust bij City. João Cancelo maakte in de verdediging zijn officiële debuut voor the Citizens en ook onder anderen Claudio Bravo, Angeliño en Phil Foden konden rekenen op basisplaatsen. City had niets te duchten van de Championship-club en leidde bij rust al comfortabel met 0-3. De openingstreffer werd na negentien minuten voetballen verzorgd door Raheem Sterling. De Engels international ging door de as van het veld aan de wandel met de bal en rondde vervolgens vanaf een meter of elf beheerst raak: 0-1.

Het elftal van Guardiola nam vervolgens in de laatste tien minuten voor rust verder afstand van Preston North End. Gabriel Jesus tekende na voorbereidend werk van Sterling voor de 0-2 en een eigen doelpunt van Ryan Ledson betekende het slotakkoord van de eerste helft. In de tweede helft nam City overduidelijk gas terug. Toch kreeg men nog wel kansen op een vierde treffer. Zo schoot Eric García na een fraaie aanval naast en belandde een poging van Foden op de lat. Preston North End was via Josh Harrop nog dicht bij een doelpunt, maar hij trof de paal.

Colchester United - Tottenham Hotspur 0-0 (4-3 w.n.s)

In de eerste helft was het niet de ploeg van John McGreal die goed speelde maar eerder Tottenham dat slecht speelde. Het team van Pochettino zette de thuisploeg amper onder druk en bewoog zich nauwelijks rondom het doelgebied van Dean Gerken. Tottenham probeerde vooral via de vleugels voor gevaar te zorgen, met daarin een actieve rol voor Kyle Walker-Peters, maar dat sorteerde amper effect. Ofschoon Tottenham in de eerste helft 75 procent balbezit, was het daarom toch de thuisploeg die als morele winnaar de kleedkamers opzocht. Gerken hoefde alleen in actie te komen op een vrije trap van Lucas Moura.

Na nog geen uur spelen ontsnapte Colchester United aan een achterstand. Een voorzet annex schot van Walker-Peters eindigde tegen de verste paal. Pochettino bracht met Heung-min Son, Christian Eriksen en Erik Lamela daarna de nodige ervaring binnen de lijnen, maar ook het drietal kon niet voorkomen dat het duel zonder doelpunten eindigde en dus meteen middels een strafschoppenreeks beslist moest worden. Daarin voltrok zich het drama voor the Spurs. Gerken keerde de eerste penalty van Eriksen, terwijl de poging van Lucas Moura op de lat eindigde: 4-3.

Arsenal - Nottingham Forest 5-0

Het team van Unai Emery liet in de eerste helft een goede indruk achter en had met een ruimere voorsprong dan 1-0 de rust in kunnen gaan. Na goede kansen voor Reiss Nelson (paal) en Shkodran Mustafi was het Gabriel Martinelli die de bal na een half uur spelen achter doelman Arijanet Muric kopte. In de laatste twintig minuten liep Arsenal uit naar een klinkende overwinning. Rob Holding kopte uit een corner de 2-0 binnen en niet veel later scoorde Joe Willock van dichtbij. Zes minuten voor het einde tekende Nelson voor de 4-0 en in de extra tijd eindigde een van richting veranderde inzet van Martinelli van afstand achter de kansloze Muric: 5-0.