Eerste basisplaats van Lionel Messi loopt uit op flinke deceptie

De rentree van Lionel Messi in de basis bij Barcelona is uitgelopen op een deceptie. De Argentijnse vedette verscheen dinsdagavond in de competitiewedstrijd tegen Villarreal voor het eerst dit seizoen aan de aftrap, maar moest zich al in de rust laten vervangen door Ousmane Dembélé. Messi kampte in de eerste helft met fysieke klachten en werd daarvoor ook medisch behandeld. Hij speelde de eerste helft nog wel uit, maar moest halverwege uiteindelijk toch de strijd staken.

Het is een volgende tegenvaller voor Messi en Barcelona in het nog prille seizoen. De linkspoot stond vanaf begin augustus bijna anderhalve maand aan de kant met een voetblessure en miste daardoor in totaal vier wedstrijden van Barcelona. Hij kwam vorige week in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund als invaller voor het eerst in actie en deed afgelopen weekend tegen Granada opnieuw als invaller mee.

Dinsdagavond kreeg Messi voor het eerst dit seizoen een basisplaats bij Barcelona in de thuiswedstrijd tegen Villarreal. De avond begon goed voor hem, want hij leverde al vroeg in de wedstrijd de assist op de openingstreffer van Antoine Griezmann. Na ongeveer een halfuur spelen ging Messi echter naar de grond, ogenschijnlijk met dijbeenproblemen Hij speelde de helft nog wel uit, maar haakte halverwege alsnog af. Barcelona leidde bij rust overigens met 2-1. Na de openingstreffer van Griezmann had Arthur voor de 2-0 gezorgd, voordat Santi Cazorla de aansluitingstreffer produceerde namens Villarreal.