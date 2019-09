UEFA maakt eindelijk naam van nieuwe Europese clubcompetitie bekend

De Europese voetbalbond UEFA heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat de nieuwe Europese clubcompetitie de ‘UEFA Conference League’ zal heten. Het toernooi gaat vanaf 2021 van start, naast de Champions League en de Europa League. De bedoeling is om meer landen en meer clubs een kans te geven om in Europa te spelen.

De Champions League blijft in zijn huidige vorm bestaan. Het deelnemersveld van de Europa League krimpt echter van 48 naar 32 clubs. Aan de UEFA Conference League gaan 32 clubs deelnemen, net als de Champions League en dus ook de Europa League. Het toernooi heeft exact dezelfde competitieopzet als de twee andere Europese clubtoernooien. De 32 clubs worden ingedeeld in acht verschillende poules. De nummers één van iedere poule plaatsen zich direct voor de achtste finales, waarna de kwartfinales, halve finales en finale volgen.



Extra speelronde

Voor de achtste finales wordt een knock-outronde gespeeld tussen de nummers twee uit iedere poule en de nummers drie uit de groepsfase van de Europa League. Deze verandering wordt ook doorgevoerd voor clubs die vanuit de Champions League naar de Europa League willen instromen. Nummers drie uit de groepsfase van de Champions League zullen eerst een knock-outronde spelen tegen de nummers twee uit de groepsfase van de Europa League. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales van de Europa League.

Net als de Europa League telt de UEFA Conference League 141 wedstrijden, verdeeld over 15 speeldagen. De winnaar van de nieuwe competitie plaatst zich automatisch voor het volgende seizoen van de Europa League. Wedstrijden in de UEFA Conference League worden afgewerkt op donderdag. De wedstrijden in de Champions League zullen zoals gebruikelijk op dinsdag en woensdag gespeeld worden. De vaste speeldag van de UEFA Conference League wordt donderdag, met de aanvangstijden 18.45 uur of 21.00 uur, net als in de Europa League. De finales van UEFA Conference League (woensdag), Europa League (donderdag) en Champions League (zaterdag) worden in dezelfde week afgewerkt.

"Meer deelnemers, meer wedstrijden"

Door de komst van het toernooi zorgt de UEFA ervoor dat minstens 34 landen vertegenwoordigd zijn in de groepsfase van de Europese clubcompetities. Op dit moment is het minimale aantal 26 landen. “De nieuwe clubcompetitie maakt UEFA’s clubcompetities toegankelijker dan ooit tevoren. Er worden meer wedstrijden gespeeld met meer clubs. Dit toernooi is geboren uit gesprekken vanuit de European Club Association”, vertelde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in december 2018.