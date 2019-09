Wanhopig NEC wendt zich tot Mikhail Ponomarev

AC Milan heeft afgelopen zomer afgezien van de komst van Tammy Abraham. Chelsea bood de jonge spits aan bij de Italiaanse grootmacht, maar die zag uiteindelijk geen heil in een transfer. (Diverse Italiaanse media)

Arsenal gaat zich normaal gesproken in januari niet roeren op de transfermarkt. Directeur Vinai Venkatesham geeft aan dat inkomende transfers alleen een optie zijn als er plots blessures optreden in de selectie van de Londenaren. (Bloomberg)

Chelsea is tevreden over het seizoen dat Emerson Palmieri tot nu toe doormaakt en wil de verdediger daarvoor belonen. Hij kan een nieuw, vijfjarig contract ondertekenen met de Londense club. (Diverse Italiaanse media)

Atl├ętico Madrid heeft zich gemengd in de strijd om de handtekening van Agustin Almendra. De jonge middenvelder van Boca Juniors wordt ook nadrukkelijk gevolgd door een groot aantal Italiaanse clubs. (Diverse Italiaanse media)