UEFA breidt Nations League uit: Duitsland toch níét gedegradeerd

Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA heeft tijdens een vergadering in Ljubljana besloten de A-divisie in de Nations League uit te breiden. Met ingang van de tweede editie, die in de herfst van 2020 van start gaat, bestaat de hoogste liga uit zestien in plaats van twaalf landen.

Dat betekent dat Duitsland, Polen, Kroatië en IJsland volgend jaar toch weer op het eerste niveau mogen uitkomen. Deze vier landen degradeerden tijdens de eerste editie van de Nations League uit de A-divisie. Duitsland eindigde achter Nederland en Frankrijk als derde in de groep.

Oekraïne, Zweden, Bosnië-Herzegovina en Denemarken promoveren wel gewoon naar Divisie A. Deze vier landen waren groepswinnaar in Divisie B. Het Nederlands elftal schopte het dit jaar tot de finale van de Nations League, daarin bleek gastland Portugal uiteindelijk net te sterk (1-0).

De Nations League gaat 3 september 2020 van start, in juni 2021 wordt de eindronde afgewerkt. De A-divisie bestaat nu uit Portugal, Nederland, Engeland, Zwitserland, Italië, Spanje, Frankrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Zweden, Denemarken, Duitsland, Polen, Kroatië en IJsland.

In navolging van Divisie A zullen ook Divisie B en Divisie C zullen volgend jaar uit zestien landen bestaan. Divisie D, gevorm door de kleinste naties van Europa, zal bestaan uit zeven landen.