UEFA wijst stadions voor Champions League-finales in 2021, 2022 en 2023 aan

De Europese voetbalbond UEFA heeft dinsdagavond diverse stadions voor de finales van komende edities van de Champions League en Europa League aangewezen. In de seizoenen 2020/21, 2021/22 en 2022/23 worden de finales afgewerkt in Rusland, Duitsland en Engeland.

De eindstrijd van het Europese miljardenbal in 2020/21 wordt in de Gazprom Arena, de thuishaven van Zenit Sint-Petersburg, afgewerkt. Een jaar later vormt de Allianz Arena het decor van de Champions League-finale en in 2023 wordt de finale van het toernooi op Wembley gespeeld. De finale van dit seizoen wordt in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul afgewerkt.

Het is voor het eerst dat Sint-Petersburg de eindstrijd van de Champions League mag organiseren. München vormde in 1979, 1993, 1997 en 2012 al het decor van de finale van de Europa Cup I/Champions League. Wembley had die eer zelfs al zevenmaal eerder: 1962, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011 en 2013.

De Europa League-finale van 2021 wordt gespeeld in Estadio Ramón Sánchez Pizjúan, de thuishaven van Sevilla. Dat heeft ook een reden: de dood van José Antonio Reyes eerder dit jaar. De Spaanse voetbalbond en Sevilla klopten bij de UEFA aan met het verzoek om de voormalig aanvaller te kunnen eren.

De finale van de Europese Super Cup in 2021 vindt in Noord-Ierland plaats. De winnaars van de Champions League en Europa League staan dan op Windsor Park in Belfast tegenover elkaar.