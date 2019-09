Welkome opsteker voor Ajax in aanloop naar wedstrijd van woensdag

Noussair Mazraoui is op de weg terug. De rechtsback annex middenvelder van Ajax liep ongeveer twee weken geleden tijdens de interlandperiode een voetblessure op, maar heeft inmiddels de groepstraining weer hervat, zo laat de Amsterdamse club dinsdagavond weten via de officiële kanalen.

Mazraoui liep de voetblessure op 7 september op in een wedstrijd van het Olympisch team van Marokko tegen Mali. Hij miste daardoor in totaal drie duels van Ajax: de ontmoetingen in de Eredivisie tegen sc Heerenveen en PSV en de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Lille OSC.

Het is overigens de vraag of Mazraoui direct zal terugkeren in de basis bij Ajax. Hij verscheen dit seizoen in alle competities in totaal vier keer aan de aftrap namens de Amsterdammers, maar ondervindt op de rechtsbackpositie hevige concurrentie van Sergiño Dest. Laatstgenoemde maakt een stormachtige ontwikkeling door en speelde afgelopen weekend tegen PSV negentig minuten.

Met de terugkeer van Mazraoui op het trainingsveld loopt de ziekenboeg van Ajax verder leeg, in aanloop naar de competiitewedstrijd van woensdagavond tegen Fortuna Sittard. Donny van de Beek maakte tegen PSV als invaller zijn rentree na een spierblessure en in een eerder stadium was ook onder anderen Carel Eiting alweer fit verklaard.