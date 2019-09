‘Internetgangsters’ verbijsteren Duitse spits: 'Zó dom, asociaal en nutteloos’

Sandro Wagner speelde jarenlang in Duitsland voor onder meer Werder Bremen, TSG Hoffenheim en Bayern München en verdient tegenwoordig zijn geld in China bij Tianjin Teda. De 31-jarige aanvaller, achtvoudig international van Duitsland, loopt al enige tijd mee in de voetballerij en houdt er een uitgesproken mening op na. In gesprek met T-Online waarschuwt hij dinsdag voor het gevaar van sociale media.

Wagner stelt dat sociale media als Instagram een verkeerd en misplaatst beeld vormen van de werkelijkheid. "Ik word altijd neergezet als een man uit de steentijd, omdat ik geen actief gebruiker ben van die onzin. Sociale media zijn voor mij echter een groot kwaad", laat de spits zonder blikken of blozen optekenen. Wagner bespioneerde zijn teamgenoten ooit tijdens een trainingskamp anoniem op het internet. "Ik logde anoniem in op Instagram om te zien wat er allemaal speelde. En ik moet zeggen: woorden schieten mij te kort."

"Hoe mensen daar met elkaar omgaan is zó dom, asociaal en nutteloos. Ik vraag me af waar het uiteindelijk allemaal toe moet leiden", vervolgt Wagner. Met name de opkomst van zogenaamde social influencers verbijstert de Duitser. "Er zijn kennelijk mensen die hun leven laten zien aan anderen en zo zelf kunnen leven. Ze kunnen niks en krijgen er geld voor als ik naar hun ontbijt kijk. Ik vind het een zieke ontwikkeling, want het geeft kinderen een totaal verkeerd beeld van het leven."

Wagner heeft zelf drie kinderen en ziet een groot gevaar in sociale media. "Het gevaar dat ik zie is dat onze kinderen dommer en dommer worden en uiteindelijk ongelukkiger zullen worden, omdat ze verkeerde voorbeelden hebben die een fraai glamourleven voorschotelen. Het gaat mijns inziens de verkeerde kant op als het leven alleen nog maar draait om de mening van de internetgemeenschap en pseudosterren over het juiste kapsel of de juiste make-up. Als ik al die kleine internetgangsters zie met hun gouden kettingen… In het echte leven schreeuwen ze om hun moeder als er problemen zijn. Het gebeurt helaas steeds minder vaak dat mensen zelf dingen ervaren door daadwerkelijk contact te hebben met anderen. Ik denk dat dat een slechte invloed heeft op de maatschappij. Maar misschien is het normaal tegenwoordig en ben ik degene die niet normaal is", besluit Wagner.