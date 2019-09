‘Als ik hem was, dan zou ik de deur intrappen bij Josep Guardiola’

Phil Foden komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe bij Manchester City en dat komt voor oud-speler Chris Waddle als een enorme teleurstelling. Volgens de voormalige international van Engeland moet Foden met zijn vuist op tafel slaan en manager Josep Guardiola duidelijk maken dat hij speeltijd hoort te krijgen bij the Citizens.

“Het lijkt erop dat Foden op een zijspoor is beland bij Manchester City en voor ons als analisten is dat een groot raadsel”, stelt Waddle in zijn analyse over Foden bij de BBC. “Dat is natuurlijk behoorlijk vreemd, want Josep Guardiola zegt altijd tegen iedereen dat Foden de meest getalenteerde speler is die hij ooit heeft gezien.”

“Het klopt gewoon niet”, aldus Waddle, die overigens niet wil suggereren dat Foden op korte termijn van club moet wisselen. “Nee, absoluut niet. Maar ik maak mij wel zorgen over zijn ontwikkeling als speler. Er zal snel iets moeten veranderen aan de huidige situatie. Hij heeft ervaring op topniveau nodig en moet daarom aan Guardiola vragen waarom hij ondanks alle loftuitingen niet speelt. Als ik Foden was, dan zou ik de deur intrappen bij Guardiola en zeggen: ‘Luister goed, ik heb speeltijd nodig want ik loop op deze manier heel veel kansen mis'.”

Waddle neemt Mason Mount als voorbeeld, die door zijn goede optredens bij Chelsea een uitnodiging voor het nationale elftal van Engeland ontving. “Bij Chelsea is er echter wel meer mogelijk voor jonge spelers vanwege het transferverbod”, benadrukt de oud-middenvelder. “Maar Foden moet Mount in de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden van Engeland aan het werk hebben gezien en toen hebben gedacht: Daar had ik moeten staan.”