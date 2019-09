KNVB komt tot oordeel en heeft goed nieuws voor Dusan Tadic

Dusan Tadic heeft er dinsdag een Eredivisie-doelpunt bij gekregen. De Telegraaf weet namelijk te melden dat de KNVB besloten heeft om de openingsgoal in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen SC Heerenveen van anderhalve week geleden niet aan Klaas-Jan Huntelaar toe te kennen, maar op naam van de Serviër te zetten.

Dat doelpunt kwam voort uit een door Huntelaar genomen vrije trap, die via de rug van Tadic echter onhoudbaar langs Warner Hahn zeilde. Scheidsrechter Allard Lindhout kende het doelpunt in eerste instantie toe aan Huntelaar en dat oordeel werd ook overgenomen door de KNVB. Op verzoek van Ajax heeft de voetbalbond zich opnieuw over de goal gebogen en men is nu tot de conclusie gekomen dat het doelpunt toebehoort aan Tadic.

Door deze beslissing komt de aanvoerder van Ajax, die de goal zelf meteen al claimde, op vijf treffers uit zes wedstrijden te staan. Zijn fraaie thuisreeks blijft bovendien aanhouden: Tadic maakte namelijk de afgelopen twaalf thuisduels op rij in de competitie een doelpunt en kan woensdag tegen Fortuna Sittard het Eredivisie-record van Johan Cruijff evenaren. Vorig seizoen kwam de aanvaller tot in totaal 28 goals in de Nederlandse competitie.