Feyenoord wijst interim-directeur aan in afwachting van ‘lopende procedure’

Mark Koevermans is voorlopig op papier de algemeen directeur van Feyenoord. De bestuurder, al jaren werkzaam bij de club als commercieel directeur, is door de Rotterdammers bij de KNVB aangemeld als algemeen directeur ad interim. Feyenoord is tot deze stap gekomen omdat de club volgens de reglementen van de licentiecommissie van de voetbalbond binnen zestig dagen na het vertrek van een algemeen directeur met een opvolger moet komen.

Jan de Jong vervulde tussen november 2017 en juli van dit jaar de functie van algemeen directeur in De Kuip. De bestuurder koos er echter voor om op 23 juli de eer aan zichzelf te houden en de deadline van de licentiecommissie om een nieuwe directeur aan te stellen vervalt aankomende maandag.

“Aangezien de procedure om te komen tot de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur nog niet volledig is afgerond, heeft Feyenoord commercieel directeur Mark Koevermans bij de bond opgegeven als ad interim CEO”, bevestigt woordvoerder Raymond Salomon tegenover het Algemeen Dagblad. “Waardoor de lopende procedure om te komen tot een CEO de komende tijd weliswaar voortvarend maar ook zorgvuldig en weloverwogen kan plaatsvinden.”

Naast Koevermans is overigens ook technisch directeur Sjaak Troost op interim-basis werkzaam bij Feyenoord. Hij stapte in als opvolger van Martin van Geel en is verantwoordelijk voor onder meer de in- en uitgaande transfers. De Rotterdammers zijn nog op zoek naar een kandidaat om deze functie permanent op zich te nemen.