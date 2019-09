De Ligt kan niet kiezen: ‘Heb het geluk met allebei te mogen spelen’

Matthijs de Ligt staat ondanks een wat stroeve seizoensstart nog steeds voor honderd procent achter zijn overstap van Ajax naar Juventus. De centrale verdediger ziet zijn beginperiode bij la Vecchia Signora als een leerproces en denkt dat hij alleen maar sterker wordt van tegenslagen.

“Het is natuurlijk een heel nieuwe situatie voor mij, maar het gaat gelukkig goed”, benadrukt De Ligt in gesprek met Tuttosport. “Ik ben nog steeds blij met de keuze voor Juventus.” De centrumverdediger tekende een vijfjarig contract bij de Italiaanse kampioen, dat 75 miljoen euro neerlegde voor de Oranje-international.

Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Frenkie de Jong zijn opgenomen in het Wereldelftal van het Jaar

“Ik ben bezig met Italiaanse lessen”, vervolgt De Ligt zijn relaas. “Dat is een heel verschil met Nederland, net als het voetbal hier. Ik ben desondanks heel gelukkig in Turijn.” De voormalige Ajacied is daarnaast vereerd met zijn plaats in het Wereldelftal van het Jaar, maandagavond wereldkundig gemaakt tijdens de The Best Awards van de FIFA. “Het is geweldig dat zoveel spelers op mij hebben gestemd, die erkenning is echt heel mooi.”

“Ik was erg trots op het feit dat ik met zoveel levende legendes op het podium mocht staan”, verwijst De Ligt naar onder meer Lionel Messi en Sergio Ramos, die ook werden opgenomen in het Wereldelftal van het Jaar van de FIFA. “Het is werkelijk een grote eer om hier te zijn. Ik heb het geluk dat ik met zowel Virgil van Dijk als Cristiano Ronaldo (bij respectievelijk het Nederlands elftal en Juventus, red.) mag samenspelen, maar eerlijk gezegd kan ik geen keuze maken tussen die twee,” verwijst hij naar de podiumplekken voor Van Dijk en Ronaldo bij de uitverkiezing van Speler van het Jaar.