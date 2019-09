‘Bij Guardiola is alles altijd perfect, ik zie eruit als een seriemoordenaar’

Jürgen Klopp maakt nog steeds een levendige indruk langs de zijlijn, maar de manager van Liverpool is naar eigen zeggen niet meer dezelfde persoon als in zijn begindagen als trainer. Klopp, maandagavond op de The Best Awards van de FIFA verkozen tot Trainer van het Jaar, ziet echter wel verschillen met collega Josep Guardiola van Manchester City.

“Ik ben nooit bezig met mijn gedrag als trainer tijdens wedstrijden. Het gebeurt gewoon, zo zit ik nu eenmaal in elkaar”, vertelt Klopp in een interview met FourFourTwo. “Het maakt me ook niet uit wat mensen daarvan vinden. Veel mensen denken dat ik geen grote tacticus ben vanwege mijn gedrag langs de zijlijn. Ik word namelijk altijd gezien als die emotionele kerel.”

“Pep Guardiola is ook een levendige manager, maar niet zo levendig als ik. Hij ziet er echter wel beter uit wanneer hij schreeuwt”, vervolgt Klopp met een kwinkslag. “Pep ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Zijn lichaam en zijn kleding, alles is perfect. Als ik schreeuw, dan lijk ik op een seriemoordenaar. Het ligt aan mijn gezicht en aan hoe ik op mijn tanden bijt. Met zo’n gezicht kijk ik ook naar baby’s en die beginnen dan altijd gelijk keihard te huilen.”

Klopp heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de trainerswereld. “Ik ben tegenwoordig een stuk kalmer”, aldus de keuzeheer van de Champions League-winnaar. “Dat is misschien moeilijk om te geloven, maar het is toch echt zo. Ik praat de hele week met mijn spelers, daarnaast bereiden we dingen voor en geven we als technische staf regelmatig advies. Tijdens een wedstrijd is dat veel lastiger vanwege het geluid in een stadion en de snelheid van het spel.” Koploper Liverpool vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen het naar de Premier League gepromoveerde Sheffield United.