Van Bommel deelt geen ‘cadeaus’ uit: ‘Dan zouden zij al twaalf duels spelen’

PSV betaalde FC Groningen afgelopen zomer minimaal 7,5 miljoen euro voor Ritsu Doan, maar verder dan elf minuten als invaller is de Japanner dit seizoen nog niet gekomen in de Eredivisie. Woensdagavond staat het thuisduel met zijn voormalige werkgever op het programma en Doan zal hopen dan meer minuten te kunnen maken. Trainer Mark van Bommel laat dinsdagmiddag echter weten Doan niet per se op te zullen stellen omdat het zijn oude club betreft.

“Dan zouden spelers die bij zes clubs speelden sowieso al twaalf wedstrijden spelen”, tekent het Eindhovens Dagblad op uit de mond van de trainer. Van Bommel is wel te spreken over wat de nieuwkomer tot nu toe heeft laten zien: “Doan maakt een uitstekende indruk op de training. De kwaliteiten waarop wij gescout hebben, zie je terug. Ik vind hem een goede speler.”

Van Bommel was zondag te spreken over het optreden van zijn ploeg tegen Ajax

Voor PSV komt de wedstrijd tegen de Trots van het Noorden drie dagen na de kraker tegen Ajax van afgelopen zondag. Van Bommel verwacht een lastige avond voor zijn ploeg: “Groningen is geen makkelijke tegenstander. Zij spelen leuk voetbal met veel druk naar voren. Daarnaast verdedigen ze in een ander systeem dan waarin ze aanvallen. Een gevarieerd team en dat maakt de wedstrijd op voorhand leuk om te spelen”, voegt hij toe via de officiële kanalen van zijn club.

Als Van Bommel besluit om een aantal wijzigingen door te voeren, heeft hij met Ibrahim Afellay en Ryan Thomas er in ieder geval twee opties bij. Het weer herstelde duo klopt nadrukkelijk op de deur, nadat de middenvelders afgelopen zondag voor het eerst weer op de bank zaten: “Zij maken stappen. Ryan hele grote en ook Ibi maakt veel stapjes. Ik ben blij om te zien met wat voor plezier ze op het veld staan.” Kostas Mitroglou, die tegen Ajax niet bij de selectie zat vanwege een blessure, is overigens nog een twijfelgeval voor het treffen met FC Groningen.