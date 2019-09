‘Al winnen ze drie keer met 6-2 van Ajax, dan worden ze nog geen kampioen’

Feyenoord verloor afgelopen donderdag in de Europa League van Rangers FC en in het weekend slaagden de Rotterdammers er met een 3-3 gelijkspel tegen FC Emmen eveneens niet in om een overwinning uit het vuur te slepen. Valentijn Driessen is niet te spreken over de manier waarop de ploeg van trainer Jaap Stam zich in de afgelopen week heeft gepresenteerd en spreekt over twee wanprestaties.

“Het is beneden alle peil. Ontsnappen in de 96e minuut na een dramatische vrije trap, wanneer je toch nog een herkansing krijgt. Je laat je wegzetten door nota bene FC Emmen, een wanprestatie. Die wedstrijden zullen er bij Feyenoord altijd tussen zitten. Al winnen ze drie keer met 6-2 van Ajax, Feyenoord wordt geen kampioen omdat ze dit soort wedstrijden blijven spelen”, is de chef voetbal van De Telegraaf kritisch in een podcast van zijn werkgever.

Driessen wijst op de wedstrijd tegen Rangers, die volgens de journalist ‘echt niet kunnen voetballen, maar alleen strijd en passie brengen’: “Dat is juist wat Feyenoord niet brengt. Een mislukt Europees avontuur: belachelijk hoe je je daar opstelt als Feyenoord zijnde.” De tegenvallende resultaten van Feyenoord hebben volgens Driessen te maken met het beleid dat wordt gevoerd in De Kuip.

Hij spreekt zelfs over ‘wanbeleid’ in de afgelopen transferperiode: “Er lopen daar zes centrale verdedigers rond. Scouts hebben niks te zeggen en de kwaliteit van de spelers die gekomen zijn zegt iets over het beoordelingsvermogen van de mensen die het wel voor het zeggen hebben.” Feyenoord krijgt donderdag de kans om het tij te keren als de thuiswedstrijd tegen AZ op het programma staat. De Rotterdammers staan momenteel op de tiende plek in de Eredivisie, drie punten onder de tegenstander uit Alkmaar.