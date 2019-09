Messi uit zorgen na periode vol tegenslag: ‘Ik voel mij vermoeid en zwaar’

Lionel Messi werd maandagavond uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar op de The Best Awards van de FIFA in Milaan, maar er was niet louter een hosannastemming rondom de aanvaller van Barcelona. Messi kampt naar eigen zeggen nog steeds met de naweeën van een voetblessure, waardoor hij nog steeds niet honderd procent fit is.

“Ik ben er twee maanden uitgeweest en dat kan ik ook goed merken”, wordt Messi geciteerd door onder meer Marca. “Ik voel mij vermoeid en zwaar en mis duidelijk wedstrijdritme. Ik heb met de medische staf van Barcelona uitvoerig gesproken over de ernst van de blessure.” Messi kwam in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (0-0) en in het uitduel met Granada (2-0) als invaller binnen de lijnen.

Lionel Messi: 'Het winnen van prijzen is het allerbelangrijkste'

Messi maakt zich ook zorgen over de tegenvallende seizoensstart van Barcelona, dat met zeven punten uit vijf wedstrijden op de achtste plaats in LaLiga staat. “We zijn inderdaad slecht begonnen en hebben er moeite mee om het spel te maken en om kansen af te dwingen”, verzucht de 32-jarige aanvaller van de Spaanse kampioen. “We zullen nu heel snel veerkracht moeten tonen, dat beseffen we maar al te goed. We moeten het als collectief doen en ik twijfel er niet aan dat we daarin zullen slagen.”

De blessureperikelen rondom Messi hebben als gevolg dat de pas zestienjarige Ansu Fati zich mag bewijzen in de hoofdmacht van Barcelona en de spelmaker uit Argentinië is lovend over de jeugdexponent. “Al tijdens zijn eerste training maakte hij indruk op mij”, aldus Messi. “Maar ook in wedstrijden komen zijn kwaliteiten duidelijk naar voren. We moeten echter niets overhaasten en hem rustig brengen, zodat de hype rondom Ansu geen negatieve effecten veroorzaakt. Hij kan namelijk uitgroeien tot een geweldige speler.”