Afscheidsrede Van Gaal vol emotie: ‘Hij was heel erg open naar ons toe’

Louis van Gaal veroverde als manager van Manchester United de FA Cup in 2016, wat ook gelijk zijn laatste wapenfeit was bij the Red Devils. Van Gaal werd namelijk twee dagen later ontslagen. Juan Mata, die trefzeker was in de finale tegen Crystal Palace (2-1), blikt in zijn autobiografie terug op de emotionele afscheidsboodschap die de spelers ontvingen na afloop in de kleedkamer.

“Zijn emotionele kant kwam duidelijk naar voren en hij was heel erg open naar ons toe”, citeert de Daily Mail uit het nog te verschijnen boek van Mata. “Zijn boodschap was heel erg eerlijk en duidelijk. ‘Ik weet niet of ik hier volgend seizoen nog werkzaam ben, maar ik wil desondanks laten weten dat ik enorm trots ben op ieder van jullie. We hebben samen tegenslagen overwonnen en staan hier nu met deze beker. Dankzij jullie kan niemand dat ooit nog veranderen’.”

“We hadden zojuist de FA Cup gewonnen en Van Gaal zei min of meer ‘tot ziens en veel succes’ tegen ons”, vervolgt Mata zijn terugblik. “Hij deelde daarna papieren aan ons uit met daarop vermeld wanneer de voorbereiding op het nieuwe seizoen zou beginnen. Dat had hij dus allemaal al geregeld. We namen het voor kennisgeving aan, want de geruchten over zijn ontslag werden steeds heviger. Dat bleken dus geen leugens te zijn.”

Van Gaal was uiteindelijk twee seizoenen de eindverantwoordelijke op Old Trafford en werd in de zomer van 2016 vervangen door José Mourinho. De Portugees hield het iets langer dan van Gaal vol bij Manchester United, want Mourinho werd in december van vorig jaar de laan uitgestuurd. Korte tijd later werd Ole Gunnar Solskjaer aangesteld als manager van the Mancunians.