Mbappé steunt ploeggenoot: ‘Ze verdiepen zich helemaal niet in de mens’

Mauro Icardi liet maandag in een interview met Canal+ weten dat hij Internazionale heeft ingeruild voor Paris Saint-Germain om prijzen te winnen en Kylian Mbappé is blij dat de Argentijnse aanvaller die keuze heeft gemaakt. Mbappé denkt dat de gehuurde Icardi dit seizoen van grote waarde kan zijn voor de Franse kampioen.

“Ik heb hoge verwachtingen van hem”, zei Mbappé maandagavond bij de The Best Awards van de FIFA in Milaan. “Veel mensen vellen een oordeel over Icardi vanwege de dingen die buiten het veld zijn gebeurd, zonder dat ze zich echt verdiepen in de mens achter de voetballer.” Wanda Nara, de vrouw annex zaakwaarnemer van Icardi, besprak de situatie van haar man bij Internazionale in het openbaar, tot ergernis van de clubleiding. Daarnaast ging de spits in staking toen hem de aanvoerdersband werd ontnomen.

“Ik vind hem een interessant persoon, maar Mauro is ook erg verlegen”, vervolgt Mbappé zijn relaas over zijn Argentijnse ploeggenoot. “Mauro is op zijn tenen de kleedkamer van PSG binnengeslopen en geeft alles wat in zijn vermogen ligt voor het shirt. Het is nu aan ons om ervoor te zorgen dat hij zich snel thuis gaat voelen. Als dat gebeurt, dan gaat hij heel veel doelpunten voor ons maken.”

Icardi kreeg woendag een basisplaats in het Champions League-duel van PSG met Real Madrid (3-0), terwijl Mbappé de opening van het miljardenbal moest missen vanwege een lichte blessure. Mbappé werd maandagavond bij de The Best Awards van de FIFA opgenomen in het Wereldelftal van het Jaar, net als Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Frenkie de Jong.