‘Neymar doet vaak domme dingen en het is absoluut geen rolmodel’

In de ogen van Vicente del Bosque is Lionel Messi de beste speler ter wereld, al doet dat volgens de oud-bondscoach van Spanje niets af aan de kwaliteiten van Cristiano Ronaldo. De inmiddels gepensioneerde trainer is ook onder de indruk van Neymar, maar Del Bosque vindt ook dat de aanvaller van Paris Saint-Germain soms zeer onverstandige dingen doet.

“Messi is in mijn optiek de beste speler ter wereld”, zegt Del Bosque in een interview met Cadena SER. “Messi is de beste speler ooit, maar daarmee wil ik Ronaldo niet tekort doen. Afgelopen seizoen werd gesuggereerd dat Ronaldo over zijn top was en dat hij net zo goed zou kunnen stoppen. Maar Messi en Ronaldo gaan altijd door, die kennen geen grenzen.”

Del Bosque verkiest Neymar voorlopig boven Kylian Mbappé, maar constateert tevens dat de Braziliaanse aanvaller niet onfeilbaar is. “Hij doet vaak domme dingen en is absoluut geen rolmodel, maar als speler is er weinig op hem aan te merken.” Neymar tekende zondag voor het winnende doelpunt van PSG in de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon (0-1).

Volgens Del Bosque kan Mbappé desondanks uitgroeien tot een speler van het kaliber Messi en Ronaldo. “Maar dan moet hij nog wel wat stappen zetten”, benadrukt de voormalig oefenmeester van Real Madrid, die bij de Koninklijke een soortgelijke speler ziet rondlopen. “Vinícius Júnior heeft ook de potentie om uit te groeien tot een speler van wereldklasse, maar ook hij heeft nog een lange weg te gaan.”