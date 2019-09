Liverpool volgende gegadigde voor begeerde Engelsman

Orri Steinn Oskarsson gaat zich aansluiten bij FC Kopenhagen. De Deense topclub troeft met de deal onder meer Arsenal af in de strijd om de vijftienjarige aanvaller uit IJsland. (BT)

gaan zich in januari mogelijk al bij Leicester City melden voor de middenvelder, die ook wordt genoemd bij Tottenham Hotspur en Manchester United.

Mario Mandzukic verkast toch niet naar Qatar. De spits van Juventus leek op weg naar het land in het Midden-Oosten, maar door ‘contractuele problemen’ kan er een streep door de transfer. (Sky Italia)

Mandzukic heeft een winters vertrek bij Juventus echter niet uit het hoofd gezet. De routinier hoopt over een paar maanden op huurbasis naar de Premier League te kunnen verkassen. (Tuttosport)