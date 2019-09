‘Ik vind zeker dat we Ibrahimovic moeten vragen om terug te komen’

Manchester United nam afgelopen zomer afscheid van Romelu Lukaku en heeft daardoor geen echt fysiek sterke spits meer in de gelederen. Door blessureperikelen bij onder meer Anthony Martial en Marcus Rashford is de spoeling voorin sowieso dun voor manager Ole Gunnar Solskjaer en oud-speler Clayton Blackmore vindt dat the Red Devils in januari aan de terugkeer van een oude bekende moeten denken.

“Ik ben zeker van mening dat we Zlatan Ibrahimovic moeten vragen om terug te komen”, steekt Blackmore, die in het verleden twaalf jaar speler was van Manchester United, van wal in gesprek met Goal. “We hebben een target man nodig en hij is daarin de beste ter wereld. Hij is bijna twee meter en hij heeft in de Major League Soccer laten zien dat hij het niet verleerd is. Ik dacht dat we hem lieten gaan omdat zijn knie een vraagteken was, maar we hebben nu Zlatan en Wayne Rooney voor niets weggegeven.”

Manager Ole Gunnar Solskjaer reageerde onlangs al op de geruchten over een eventuele terugkeer van Zlatan Ibrahimovic.

“We hebben de Europa League, de League Cup en het Community Shield gewonnen in de tijd dat hij voor ons speelde. Zlatan werd er dertien jaar geleden al uitgelopen door de keeper van Barcelona, hij rent niet veel maar scoort voor elke club waarvoor hij speelt. We hebben een kapstok nodig zodat al onze snelle, jonge jongens om hem heen kunnen spelen. Dit is het einde van de les, hier hoeft verder niet over nagedacht te worden”, sluit Blackmore af.

Ibrahimovic stond eerder al anderhalf jaar onder contract op Old Trafford en maakte vooral in het seizoen 2016/17 een prima indruk met onder meer zeventien goals in de Premier League en vijf goals in de door Manchester United gewonnen Europa League. De nu 37-jarige Zweed liep daarna een zware knieblessure op en droeg in het afgelopen anderhalf jaar de kleuren van LA Galaxy. Hij beschikt in Los Angeles over een eind dit kalenderjaar aflopend contract, waardoor hij in januari vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Vorige maand liet hij al doorschemeren niet onwelwillend te staan tegenover een terugkeer in Engeland: “Als United me nodig heeft, zal ik er zijn”, schreef hij toen op social media.