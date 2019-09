‘Ze hebben me geholpen, ik was een beetje ‘chubby’ toen ik bij PSV kwam’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Richard Ledezma, de Amerikaans jeugdinternational op het middenveld van Jong PSV.

Door Justus Dingemanse & Chris Meijer

Het kwam voor Richard Ledezma enigszins als een verrassing toen hij een jaar geleden hoorde van de belangstelling van PSV. Scouts van de Eindhovenaren hadden in de jeugdopleiding van Real Salt Lake een ‘technisch begaafde, dynamische middenvelder met veel drive’ gevonden. Ledezma werd in eerste instantie uitgenodigd voor een proefperiode en liet in oefenwedstrijden met Jong PSV tegen Jong FC Utrecht en het Engelse Darlington FC een goede indruk achter. Men onderhield contact met Ledezma, kwam tot een overeenstemming met Real Salt Lake en troefde het eveneens geïnteresseerde Barcelona daarmee af. Vader Jorge vertelde in gesprek met Marca dat de keuze uiteindelijk op PSV viel vanwege het toekomstperspectief. “Ik wist vooraf zeker wel iets van PSV. Natuurlijk kende ik Chucky (Hirving Lozano, red.) en Guti (Érick Gutiérrez, red.). Ik heb voor PSV gekozen, omdat ik ervan overtuigd was dat dit de juiste club was in deze fase van mijn carrière.”

Doordat de in Phoenix geboren middenvelder afkomstig is van buiten de Europese Unie kon hij na zijn achttiende verjaardag op 6 september 2018 een contract ondertekenen, waardoor hij pas vanaf 1 januari 2019 speelgerechtigd was voor PSV. Zijn eerste maanden in Eindhoven verliepen echter niet vlekkeloos. “De taal, het eten en eigenlijk de hele cultuur is heel anders. De club heeft me hier ondergebracht, mijn vader is meegekomen naar Nederland. Ze hebben me geholpen met mijn voeding, want ik was een beetje chubby toen ik hier kwam. Ik werd fatty genoemd. Het eten is hier heel anders in vergelijking met de Verenigde Staten, vooral de porties”, legt Ledezma uit. Daarnaast liep de negentienjarige middenvelder kort na zijn komst naar Eindhoven een voetblessure op, die hem enkele weken aan de kant hield. “Dat was een van de grootste obstakels die ik heb moeten overleven.”

In april speelde Ledezma voor het eerst mee met de Onder-19 van PSV, het hoogste jeugdelftal dat onder leiding staat van Ruud van Nistelrooij. “Ik trainde al twee maanden mee, voor ik mijn debuut maakte. Natuurlijk kende ik Van Nistelrooij al, hij is een legende. Hij is een goede trainer, zorgt ervoor dat iedereen het uiterste uit zichzelf haalt. Ik houd van zijn speelstijl, die voornamelijk gericht is op balbezit. Zijn aanwezigheid speelde ook een rol in mijn keuze, het was een van de redenen dat ik voor PSV heb gekozen”, vertelt Ledezma. Hij bekent dat hij de eerste maanden moest wennen aan de werkwijze binnen de jeugdopleiding van PSV. “Het voetbal is anders, agressiever en sneller. Als ik in Amerika aan de bal was, had ik zoveel ruimte. Nu moet ik al links en rechts van me kijken voordat ik de bal krijg. Daardoor moet je in fysiek opzicht ook sterker zijn, op dat vlak moet ik nog stappen zetten. Ik heb ook het gevoel dat ik mijn spelinzicht nog moet verbeteren.”

Ledezma tekent voor zijn tweede treffer in de wedstrijd tegen Jong AZ (3-2 zege).

Ledezma stroomde afgelopen zomer door naar Jong PSV, namens wie hij in de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch (2-2) zijn debuut maakte in het Nederlandse profvoetbal. Als het aan de middenvelder ligt, maakt hij zo snel mogelijk de volgende stap richting de hoofdmacht. Ledezma zette een halfjaar geleden zijn handtekening onder een contract tot medio 2020, al zijn in die verbintenis twee opties opgenomen om zijn verblijf te verlengen. “Mijn eerste doel is dat die opties gelicht worden. Dan heb ik de tijd om op te schuiven richting het eerste elftal en daar ervaring op te doen. Ik heb het gevoel dat ik hier voor langere tijd kan blijven. Tenzij ik het heel, heel goed doe en clubs me willen hebben. Zolang ik niet in het eerste elftal speel, lijkt het me sterk dat clubs me willen kopen. Ik zou het geweldig vinden om met Mark van Bommel te werken, hij was net als ik een middenvelder.”

“Ik kan op verschillende posities op het middenveld uit de voeten. Het liefst speel ik als tien of acht, maar ik kan ook als verdedigende middenvelder spelen. Ik houd ervan om assists te geven. Niet doelpunten, maar assists zijn mijn ding. Natuurlijk vind ik het ook mooi om af en toe een doelpunt mee te pakken. Wat dat betreft is Andrés Iniesta mijn voorbeeld. Het is moeilijk om mezelf met hem te vergelijken, maar ik hoop op een dag ook zo'n grote speler te worden”, vervolgt Ledezma als hem gevraagd wordt hoe hij zich zou karakteriseren als speler. De middenvelder maakte afgelopen zomer deel uit van de selectie van de Verenigde Staten Onder-20 tijdens het WK in Polen, waar Team USA tot de kwartfinale reikte. Met Sergiño Dest, Alexis Mendez (allebei Ajax), Brady Scott (1.FC Köln), Chris Gloster (PSV), Sebastian Soto (Hannover 96), Timothy Weah (Lille OSC), Konrad de la Fuente (Barcelona), Ulysses Llanez (VfL Wolfsburg) en CJ dos Santos (Benfica) herbergde die selectie de nodige spelers die evenals Ledezma in Europa actief zijn.

“Er is veel talent in Amerika, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat hij het gaat maken in Europa. Ik ken heel veel spelers die besloten hebben om in Amerika te blijven. Het is in mijn ogen juist een voordeel dat ik al jong in Europa ben gekomen. Ik kan me bij meer mensen in de kijker spelen, puur omdat ik in Europa actief ben. Het is voor mij niet heel moeilijk om ver weg te zitten van mijn familie, want dat was tijdens mijn tijd bij Real Salt Lake ook al het geval”, zo legt hij uit. Voor Ledezma vormt Christian Pulisic een belangrijke inspiratiebron. De vleugelaanvaller stond in 2015 ook in de belangstelling van PSV, maar koos voor Borussia Dortmund en werd drie jaar later voor 64 miljoen euro verkocht aan Chelsea. “Ik heb ooit een keer Fortnite met hem gespeeld. Je kent het spel Fortnite toch wel? Het was mooi om met hem te praten, hij gaf me een beetje advies. Ik kijk tegen hem op, hij is de beste Amerikaanse speler in Europa. Buiten het voetbal game ik veel, ja. Het is beter dan uitgaan, toch?”

Ledezma haalt namens de Verenigde Staten Onder-20 uit tegen Qatar op het WK van afgelopen zomer.

Ledezma kan overigens ook nog kiezen voor een interlandcarrière voor Mexico, daar zijn ouders afkomstig zijn uit dat land. “Ik krijg veel berichten op Instagram met: ‘Ga je voor Mexico spelen?’ Van PSV-fans, kleine kinderen... Maar ik kan ze geen antwoord geven. Op dit moment ben ik gelukkig bij de Verenigde Staten”, reageert Ledezma, die overigens ook vloeiend Spaans spreekt. De afgelopen weken begint de middenvelder steeds beter zijn draai te vinden in het elftal van Jong PSV, voor wie hij tot dusver zeven wedstrijden speelde in de Keuken Kampioen Divisie. In het nog prille seizoen was de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong AZ zonder meer het hoogtepunt voor Ledezma, daar hij in dat duel goed was voor twee doelpunten en een assist. Het betekent hoe dan ook een veelbelovende start van het seizoen voor de Amerikaan, die beetje bij beetje steeds beter zijn plek lijkt te vinden in Eindhoven.

Naam: Richard Ledezma

Geboortedatum: 6 september 2000

Club: (Jong) PSV

Positie: middenvelder

Sterke punten: techniek, passing, dribbel