Dusan Tadic kan woensdagavond Eredivisie-record van Johan Cruijff evenaren

Het inhaalduel tussen Ajax en Fortuna Sittard van de vierde speeldag in de Eredivisie staat op het programna. Na twaalf officiële duels in 2019/20 heeft het team van Erik ten Hag nog steeds geen nederlaag geleden: acht zeges, vier remises. Statistieken waar Fortuna Sittard alleen van kan dromen; onder Sjors Ultee staat de teller dit seizoen op vier nederlagen en twee remises. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, woensdagavond vanaf 20.45 uur.

O Ajax won vijf van de laatste zes competitiewedstrijden tegen Fortuna Sittard (een remise) en kreeg in deze zes duels in totaal maar één doelpunt tegen.

O Fortuna Sittard kreeg in 2019 in tien Eredivisie-duels minstens vier goals tegen; de laatste club die dat in elf wedstrijden overkwam in een kalenderjaar was Elinkwijk in 1966.

O Ajax kwam in alle voorgaande twintig thuisduels met Fortuna Sittard in de Eredivisie tot scoren; in elk van de laatste vier ontmoetingen in Amsterdam scoorde de thuisploeg zelfs minimaal vier keer.

O Dusan Tadic was trefzeker in zijn laatste twaalf thuisduels in de Eredivisie en evenaart bij een goal het Eredivisie-record van Johan Cruijff, die in 1966/67 in dertien optredens op rij in eigen huis scoorde (ook voor Ajax).

O Fortuna Sittard verstuurde dit Eredivisie-seizoen minder passes dan elk ander team (2280) en ontmoet met Ajax de ploeg die de meeste passes verzond (3729).

O Ajax won de laatste tien thuiswedstrijden in de Eredivisie en kan voor het eerst sinds september 2010 een langere reeks van thuiszeges neerzetten in de competitie (toen achttien op rij).

O Sinds de vorige ontmoeting met Fortuna Sittard op 1 maart hield Ajax maar twee keer de nul in de Eredivisie (zestien duels); van de teams die in heel 2019 Eredivisie spelen deden alleen VVV-Venlo (nul), Heracles Almelo (een) en Fortuna Sittard (een) dat minder vaak in deze periode.

O Alexei Koselev kreeg 66 Eredivisie-goals tegen in 2019, het meeste in een kalenderjaar sinds Roy Kortsmit (67) en Bram Castro (66) in 2017. De laatste keeper met meer dan 67 tegengoals in een jaar was Filip Kurto in 2014 (70).

O Klaas Jan Huntelaar scoorde tegen de 25 tegenstanders die hij ontmoette in de Eredivisie enkel niet tegen Fortuna Sittard (een duel); alleen Luuk de Jong, Dirk Kuyt (26), Lasse Schöne en Hakim Ziyech (25) scoorden deze eeuw tegen 25 verschillende Eredivisieteams.

O Alleen Vitesse heeft dit Eredivisie-seizoen een hoger succespercentage qua voorzetten uit open spel (30 procent) dan Fortuna Sittard (29 procent) en Ajax (25 procent).