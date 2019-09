Messi beleeft emotionele dag door aanwezigheid van speciale gasten

Lionel Messi werd maandagavond verkozen tot beste voetballer ter wereld. Tijdens het gala in Milaan kreeg hij de FIFA Best Award uitgereikt. De Argentijn troefde Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo af bij de uitverkiezing. In onderstaande video geeft Messi aan dat hij terugkijkt op een mooie en emotionele dag, vooral omdat zijn kinderen erbij waren in Milaan.