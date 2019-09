Gertjan Verbeek: ‘Daar verdien je netto wat je hier bruto krijgt’

Gertjan Verbeek is sinds kort trainer van Adelaide United. De 57-jarige coach laat in gesprek met de NOS weten het goed naar zijn zin te hebben in Australië. Het niveau van de Australische competitie is volgens de Nederlandse trainer niet hoog. De voetbalcultuur is Down Under niet nadrukkelijk aanwezig. “Het is er wel, maar dat komt voornamelijk door migranten uit Europa. In wijken met Italianen, Grieken, Kroaten of Nederlanders zijn na de oorlog clubs gestart. De Australiërs zijn met name gericht op Australian Football. Daar begint elk jochie mee”, aldus Verbeek.

Verbeek merkt dat rugby de tweede sport is in Autralië. “Een religie hier. En op de derde plaats staat cricket, waarvoor stadions zijn met een capaciteit van 100.000, echt gigantisch. Daarna komen pas voetbal en tennis. Wij zijn de enige stad met een eigen voetbalstadion. In de andere steden wordt gespeeld in een combinatiestadion, waar ze meerdere sporten in beoefenen. We hebben een heel gezellig stadion, waar zo'n 16.500 mensen in kunnen. Er zitten er gemiddeld 11.000."

Het niveau van de competitie is laag, merkt Verbeek. De beste Australische voetballers spelen volgens hem in Europa. “De categorie daaronder in Azië, want daar verdien je netto wat je hier bruto krijgt. De rest blijft hier hangen”, aldus de trainer. “Dan kom je uit op het niveau van de Nederlandse Derste Divisie. Qua fysiek en energie kunnen we het Eredivisie-ploegen wel lastig maken, maar technisch en tactisch is het niveau een stuk minder.”

Verbeek heeft een tweejarig contract getekend. In de toekomst sluit hij een terugkeer naar Nederland niet uit. “Ik zou het mooi vinden om nog eens iets voor sc Heerenveen te doen. Ik was er vorig jaar dichtbij, maar toen koos de club voor een andere koers. Maar ik heb de deur niet dichtgegooid. Straks sta ik dertig jaar op het veld, waarvan twintig als trainer. Dat is lang. En ik ga niet tot mijn zeventigste door. Dus het zou mooi zijn als ik nog een paar jaar de kar kan trekken als directeur zijnde.”

Desondanks is het niet ondenkbaar dat Verbeek in Australië blijft hangen. “Wie weet. Nu ik hier zit, heb ik telefoontjes gehad van de oud-spelers Kew Jaliens en Viktor Sikora. Zij hebben hier hun carrière beëindigd en zijn vervolgens nooit meer weggegaan. Dat hoorde ik ook van Patrick Zwaanswijk en meerdere Nederlanders. Het leven en het klimaat hier zijn heel prettig."