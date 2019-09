Wim Kieft zit te likkebaarden tijdens kraker: ‘Een weergaloze actie’

Mohamed Ihattaren wist tijdens de kraker tussen PSV en Ajax veel indruk te maken op de heren van Veronica Inside. De zeventienjarige middenvelder vermaakte het publiek met diverse mooie acties en was tevens betrokken bij enkele gevaarlijke momenten voor het doel van Ajax. Wim Kieft zat zondag likkebaardend naar de spelmaker te kijken.

"Ihattaren is zeventien jaar, maar hij wilde in de eerste helft het echt laten zien. Hij had in de tweede helft ook een weergaloze actie. Hij stuurt gewoon drie, vier man het bos in", aldus de oud-aanvaller. René van der Gijp is het met zijn tafelgenoot eens. "En dan ook nog zien dat er bij de tweede paal iemand vrijloopt", aldus de analist.

"Zeventien jaar, man... Hij heeft gewoon geen rijbewijs. Hij komt gewoon op de fiets naar het veld. Dat is toch apart?", grapt Van der Gijp, die de suggestie van Kieft beaamt dat hij nooit iemand op zeventienjarige leeftijd heeft gezien die op een dergelijke wijze voetbalt. "Zelfs Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en Dennis Bergkamp niet."

Van der Gijp kan ook genieten van aanvaller Cody Gakpo. "Die kan ook echt goed voetballen. Hij heeft misschien iets meer tijd nodig, maar hij is een geweldig mooie speler om naar te kijken. Ik stond een keer op het veld toen ik PSV moest analyseren. Ik heb tien minuten naar zijn warming-up staan kijken. Grote gozer, sterk lichaam. Een goede speler."