Johan Derksen gaat los op ‘struisvogel’ bij PSV - Ajax: ‘Weggegooid geld’

PSV en Ajax speelden zondagmiddag met 1-1 gelijk, nadat de Amsterdammers op een 0-1 voorsprong waren gekomen via Quincy Promes. De ploeg van Mark van Bommel wist op gelijke hoogte te komen door een mooie combinatie van de aanvallers van PSV, waarbij Donyell Malen het eindstation was. Johan Derksen vindt het elftal van PSV, buiten de aanvalslinie, heel erg pover.

"Die vier talenten van PSV: betere bestaan er niet. Maar de rest van PSV is heel erg pover. Een back van het niveau van TOP Oss (Michal Sadilek, red.), een kalende middenvelder (Jorrit Hendrix, red.) die het niveau absoluut niet aankan en ik heb me ontzettend geërgerd aan die lange Duitser (Timo Baumgartl, red.)", zei Derksen maandagavond bij Veronica Inside.

"Hij loopt als een soort struisvogel met lange passen sierlijk over het veld, die hobbelt met corners naar voren, maar heeft nog nooit een kopbal op doel afgevuurd en daar is tien miljoen euro voor betaald. Dan denk ik: dat is echt weggegooid geld. Het elftal hangt een beetje scheef. Opbouwen van achteruit kan niemand bij PSV."

"Ik had verwacht dat PSV zou winnen, want een van die vier talenten hoeft maar een bevlieging te hebben. Nu was het Malen, maar voor hetzelfde geld zijn het er nog twee. Ze kunnen afschuwelijk slecht spelen, maar ze hebben altijd wel een bevlieging. Die moet je nooit wisselen, want die kunnen altijd een wedstrijd voor je beslissen", besluit Derksen.