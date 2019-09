Matthijs de Ligt krijgt opsteker en hoort goed nieuws van Maurizio Sarri

Matthijs de Ligt staat volgens Italiaanse media weer in de basis bij Juventus. De Italiaanse kampioen neemt het dinsdagavond op tegen Brescia en de verwachting is dat de twintigjarige verdediger terugkeert in de basis. Afgelopen weekend zat de Oranje-international nog op de bank tijdens de 2-1 overwinning tegen Hellas Verona.

Trainer Maurizio Sarri deinst er niet voor terug dit seizoen veelvuldig te rouleren, ook in zijn achterste linie. Waar Merih Demiral afgelopen zaterdag nog basisspeler was, moet de 21-jarige stopper dinsdag naar verluidt genoegen nemen met een reserverol. Cristiano Ronaldo zal niet van de partij zijn bij Juventus vanwege een lichte blessure.

De Ligt maakte deze zomer de overstap van Ajax naar Juventus voor ongeveer 75 miljoen euro. Door de langdurige blessure van Giorgio Chiellini kan de Nederlander rekening houden met veel speelminuten de komende maanden. De Ligt weet nog niet helemaal te overtuigen in Turijn, maar dinsdag zou een nieuwe kans zich voordoen voor de stopper om zich te bewijzen.

Verwachte opstelling Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Higuain, Ramsey en Dybala.