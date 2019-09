Slecht optreden bij Feyenoord ‘een item’: ‘Ja, het was niet best, nou en?’

Marcos Senesi kende zondag een ongelukkig debuut voor Feyenoord. De 22-jarige verdediger mocht invallen tijdens het 3-3 gelijkspel tegen FC Emmen en had een negatieve rol bij de derde tegentreffer van de Rotterdammers door mis te tasten bij een sliding. Arie Haan stelt dat men de Argentijn niet meteen hoeft af te branden en predikt geduld.

Haan was in de jaren negentig twee seizoenen trainer van Feyenoord en had enkele Argentijnse spelers onder zijn hoede. "Het zijn vaak mannetjes, maar wel gevoelig", zegt de trainer in gesprek met het Algemeen Dagblad over Argentijnse voetballers. "Even met zo'n jongen praten na een vervelend debuut, even uitleggen dat het nu ineens om hem gaat."

"Als Feyenoord had gewonnen, was het een slippertje geweest. Nu het 3-3 werd, is zijn matige debuut direct een item." Haan benadrukt dat Senesi debuteerde in een elftal dat totaal niet functioneerde en geen vertrouwen had. "Ga dan meer eens de boel op sleeptouw nemen. Dat is heel moeilijk als je nog nooit een wedstrijd met je ploeggenoten hebt gespeeld."

Haan denkt dat Senesi op den duur wel gaat slagen in De Kuip. "Die jongen gaat zijn draai heus wel vinden. Hij is sterk aan de bal, speelt ook wel met lef. En verdedigen kunnen al die Argentijnen wel", stelt de ervaren oefenmeester. "Ja, zijn debuut was niet best. Nou en? Ik denk echt dat Feyenoord nog een hoop lol aan hem gaat beleven."