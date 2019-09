AD schetst vier scenario’s voor terugkeer Van de Beek in Ajax-basis

Donny van de Beek is hersteld van een spierblessure en lijkt zich op te kunnen maken voor een terugkeer in de basis bij Ajax. De concurrentie is echter groot op het middenveld van de Amsterdammers en het is de vraag wie zijn plek gaat verliezen door de terugkeer van de Oranje-international. Op weg naar de inhaalwedstrijd van woensdagavond tegen Fortuna Sittard schetst het Algemeen Dagblad vier verschillende scenario’s.

Van de Beek vormde vorig seizoen het middenveld met Lasse Schöne en Frenkie de Jong, waarin hij als diepste middenvelder fungeerde. Tijdens zijn blessure bestond het middenveld uit Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Quincy Promes, met laatstgenoemde als diepste middenvelder. Promes liet zich gelden met belangrijke doelpunten in de wedstrijden tegen Sparta Rotterdam, Lille OSC en PSV. “In de geliefde speelstijl van Ajax spelen voor het controlerende blok op het middenveld vier offensieve krachten. Daarin hebben Dusan Tadic, Hakim Ziyech en een fitte Van de Beek normaal gesproken hun basisplek wel afgedwongen. Voor de andere plek barst een concurrentiestrijd los”, schrijft het AD.

Volgens de krant heeft Ten Hag vier opties om Van de Beek terug te laten keren in de basis. Wanneer de trainer kiest voor Dusan Tadic in de spits met Van de Beek daarachter, zal Neres of Promes genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Ook als de trainer kiest voor Klaas-Jan Huntelaar in de spits, lijken Neres en Promes het kind van de rekening te worden. Ziyech en Tadic zullen dan vanaf de flanken spelen. Van de Beek speelde zich bij Real Madrid in de kijker als aanvallende middenvelder, maar mogelijk kiest de trainer voor een andere rol.

Het dagblad meldt dat Van de Beek voor Ten Hag ook een optie is als controlerende middenvelder, naast Martínez. “In dat geval is er een extra plek voor een aanvallend ingestelde speler gecreëerd, maar zal er elders in het elftal weer een ander - bijvoorbeeld Edson Álvarez teleurgesteld moeten worden. Aan Ten Hag de moeilijke taak om alle emoties en belangen te managen”, zo klinkt het. Met Van de Beek als controleur komt er een plekje vrij voor spelers als Neres en Promes.

Tegenover Ajax TV laat Van de Beek weten dat hij ervoor open staat om te spelen als controlerende middenvelder. "Dat zou zeker een optie zijn, zo hebben we voor mijn blessure ook een aantal keer getraind", aldus Van de Beek. "Ik denk zeker dat de trainer dat ook in zijn hoofd heeft zitten."