Cristiano Ronaldo laat van zich horen op Instagram tijdens The Best

Lionel Messi werd maandagavond uitgeroepen tot The Best en versloeg in de FIFA-verkiezing Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo. Laatstgenoemde was niet aanwezig op het gala in Milaan, naar verluidt vanwege het herstel van zijn blessure. De Portugees deelde na afloop van de show wel een bericht op Instagram dat voer is voor speculatie.

Ronaldo deelde op Instagram een foto waarop hij een boek aan het lezen was. Daarbij had de aanvaller van Juventus een cryptische omschrijving neergezet. "Geduld en vastberadenheid zijn twee eigenschappen die de professional onderscheidt van de amateur", begint Ronaldo. "Alles dat vandaag de dag groots is, begon klein."

"Iemand kan niet alles doen, maar alles doen kan wel je dromen laten uitkomen. Probeer in gedachten te houden dat na de nacht altijd de dageraad aanbreekt", besluit Ronaldo. De wereldster kampt momenteel met een lichte blessure en zal dinsdagavond ook niet van de partij zijn als Juventus op bezoek gaat bij Brescia.

Het twitteraccount van de nationale ploeg van Portugal was maandagavond minder subtiel. Enkele minuten nadat bekend was gemaakt dat Messi tot de beste speler ter wereld was verkozen ten faveure van de Portugees, kwam de bond met een duidelijk statement. Men deelde een foto van Ronaldo met als bijgaande tekst 'The Best Ever'.