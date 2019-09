Van Dijk stemde op Messi, Ronaldo koos De Ligt en De Jong

Lionel Messi werd maandagavond voor de zesde keer in zijn loopbaan verkozen tot beste speler ter wereld. Virgil van Dijk was de grote favoriet, maar het was de Argentijn die met de FIFA’s Best Award naar huis ging. Van Dijk zal de uitverkiezing van Messi niet onverdiend vinden, daar de aanvoerder van het Nederlands elftal stemde op zijn Argentijnse concurrent.

Bondscoaches, aanvoerders van nationale teams, een groep geselecteerde journalisten en fans konden hun stem uitbrengen. Als aanvoerder van het Nederlands elftal deelde Van Dijk vijf punten uit aan Messi, drie aan Mohamed Salah en een punt aan Sadio Mané. Cristiano Ronaldo kreeg geen punten van de Liverpool-verdediger. Messi had op zijn beurt geen plek voor Van Dijk in zijn top drie. De aanvoerder van de nationale ploeg van Argentinië gaf vijf punten aan Mané, drie aan Ronaldo en een aan Frenkie de Jong.

Ronaldo was zo onder de indruk van het seizoen van Matthijs de Ligt dat hij de Juventus-verdediger vijf punten af. De aanvoerder van Portugal deelde drie punten uit aan De Jong en een aan Kylian Mbappé. Messi en Van Dijk kregen geen punten van Ronaldo. Bondscoach Ronald Koeman had Van Dijk bovenaan zijn lijstje staan. De Oranje-aanvoerder kreeg vijf punten van de Nederlandse keuzeheer, die Messi drie punten gaf. De Jong kreeg een punt van Koeman.

Jaap de Groot van De Telegraaf was de journalist die namens Nederland de punten mocht verdelen. Hij gaf er vijf aan Van Dijk, drie aan Messi en een aan De Ligt. Messi kreeg in totaal 19.381 stemmen. Van Dijk eindigt als tweede met 17.085 stemmen, terwijl Ronaldo er 16.943 kreeg.