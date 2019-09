Van der Gijp ziet makkelijk slachtoffer bij Ajax: ‘Het lulletje van de klas’

René van der Gijp vindt dat David Neres van zich af moet bijten bij Ajax. De Braziliaanse aanvaller weet dit seizoen niet te imponeren als de voorbije voetbaljaargang en krijgt niet altijd de tijd van trainer Erik ten Hag. Afgelopen zondag tegen PSV (1-1) werd Neres in de tweede helft gewisseld voor Donny van de Beek en dat vond Van der Gijp tekenend.

"Als ik David Neres was, zou ik wel een keer met mijn vuist op tafel slaan. Anders word je het lulletje van de klas", aldus Van der Gijp maandagavond bij Veronica Inside. Johan Derksen reageert door te stellen dat de aanvaller de pech had dat Quincy Promes, die juist op het punt stond om gewisseld te worden door Van de Beek, vlak voor zijn wissel scoorde.

"Dat weet ik wel, maar dan is hij wel een makkelijk slachtoffer”, reageert Van der Gijp. “Even met de vuist op tafel slaan en zeggen: jongens, ik ben niet het lulletje van de klas. Ik wil niet dat ik het steeds ben als er gewisseld moet worden.” Promes maakte op de heren van Veronica Inside een goede indruk. Wim Kieft ziet dat de Oranje-international altijd 'goed komt als hij er moet zijn'.

“Hij heeft al twee belangrijke doelpunten gemaakt. Ik denk alleen dat Van de Beek als nummer tien een veel betere optie is. Dan krijg je waarschijnlijk hetzelfde, maar hij kan ook nog eens in de kleine ruimte erg goed voetballen." Derksen vult aan: "Promes is op tien inzetbaar, op beide vleugels en hij kan als rechtsback spelen. Een makkelijke twaalfde man, maar als iedereen fit is staat hij er denk ik niet in."