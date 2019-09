Lionel Messi troeft Virgil van Dijk af als beste speler ter wereld

Lionel Messi is maandagavond verkozen tot beste voetballer ter wereld. Virgil van Dijk leek de grote favoriet, maar hij moet de Argentijn van Barcelona voor zich laten. De aanvoerder van het Nederlands elftal werd onlangs nog uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar nadat hij met Liverpool de Champions League won. De bondscoaches, aanvoerders van nationale teams, journalisten en de fans hebben echter voor Messi als FIFA’s Best gekozen.

Messi is de opvolger van Luka Modric, die vorig seizoen de winnaar werd na een geweldig seizoen met Real Madrid en een prachtig WK met Kroatië. Messi scoorde vorig seizoen aan de lopende band in het shirt van Barcelona. In 50 officiële wedstrijden kwam de Argentijn tot 51 doelpunten. Hij werd kampioen van Spanje met Barça, maar wist geen beslag te leggen op de Champions League. In de halve finale bleek Liverpool in twee duels te sterk. Messi bereikte wel de finale van de Copa del Rey, maar de Spaanse beker werd niet gewonnen.

De stemmen uit de vier verschillende categorië tellen ieder voor 25 procent mee. Van Dijk, Messi en Ronaldo werden beoordeeld voor hun prestaties van 16 juli 2018 tot 19 juli 2019. Messi is na Ronaldo (2016, 2017) en Modric (2018) de derde speler die de trofee van de FIFA wint. Deze uitverkiezing werd door de wereldvoetbalbond opgezet na het beëindigen van de samenwerking met France Football. De FIFA en het Franse tijdschrift reikten de prijs sinds 2010 samen uit, maar in september 2016 werd bekend dat de voetbalbond op eigen voet verder ging. De Ballon d'Or wordt nog wel altijd uitgereikt, maar dus niet meer in samenwerking met de FIFA.

Van Dijk bleef maandagavond in Milaan niet helemaal met lege handen. De aanvoerder van het Nederlands elftal werd opgenomen in het FIFA wereldelftal van het jaar. Het beste team ter wereld bestaat met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong uit nog twee Nederlanders. Ronaldo behoorde ook tot de laatste drie overgebleven kanshebbers op de prijs voor beste voetballer ter wereld, maar de Portugese aanvaller van Juventus was niet aanwezig bij het gala.