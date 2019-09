Cambuur meldt zich in de top Keuken Kampioen Divisie door prachtige omhaal

Jong PSV heeft maandagavond op De Herdgang tegen tien man van sc Cambuur een nederlaag geleden. De Friezen moesten halverwege de tweede helft met een speler minder verder door het wegsturen van Robin Maulun. De Eindhovenaren konden allerminst profiteren, want vlak daarna besliste Calvin Mac-Intosch de wedstrijd in het voordeel van het bezoek: 0-1.

Jong PSV was in de openingsfase de ploeg met de beste combinaties, maar daarna creƫerde het bezoek enkele kansen, zoals een poging van Issa Kallon die net niet in het doel belandde. Beide ploegen hadden kansen om de score te openen, maar pas na de thee vielen belangrijke wapenfeiten te noteren, zoals een rode kaart aan de kant van Cambuur.

Na ruim een uur spelen maakte Robin Maulun van achteren een overtreding van Claudio Gomes, waardoor eerstgenoemde speler vroegtijdig mocht douchen. Cambuur kwam daarna echter wel snel op voorsprong dankzij Mac-Intosch, die een prachtige omhaal produceerde: 0-1. De ploeg van Henk de Jong hield vervolgens stand, waardoor Cambuur zich weer op de derde plek van de Keuken Kampioen Divisie meldt met vijftien punten uit zeven wedstrijden.