Alisson Becker op FIFA-gala verkozen tot beste keeper ter wereld

Alisson Becker is verkozen tot de beste keeper ter wereld. Tijdens het FIFA-gala in Milaan kreeg de geblesseerde sluitpost van Liverpool de trofee uit handen van landgenoot Marta. De Braziliaan troeft landgenoot Ederson Moraes van Manchester City en Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen af.

Alisson kan terugkijken op een fantastisch eerste seizoen in het shirt van Liverpool. De Premier League werd niet gewonnen, maar na zijn transfer van AS Roma naar Liverpool won hij direct de Champions League. Ederson won met Manchester City de Premier League, FA Cup en League Cup, maar dat bleek niet voldoende bij de uitverkiezing. Ter Stegen won LaLiga met Barcelona en reikte tot de halve finale van het miljardenbal, waarin Liverpool over twee duels te sterk bleek.

Alisson is niet de enige speler van Liverpool die maandagavond in de prijzen viel. Manager Jürgen Klopp werd verkozen tot beste trainer ter wereld, terwijl Virgil van Dijk kans maakt op de titel beste speler ter wereld. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Sari van Veenendaal verkozen tot beste keepster ter wereld.