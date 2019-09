Makkelie gaat in op onderonsje met Ronaldo: ‘Was het echt zo erg?’

Danny Makkelie wil binnen vijf jaar de finale van de Champions League fluiten. Dat heeft de scheidsrechter maandagavond laten weten bij Peptalk. In het televisieprogramma van Ziggo Sport denkt de arbiter dat het een reëele doelstelling is. Makkelie fluit ook dit seizoen weer in de Champions League en hij hoopt zo snel mogelijk de eindstrijd onder zijn leiding te krijgen.

"Ik kan alleen maar goed presteren en hopen dat de UEFA mij die kans geeft. Maar ik denk wel dat het haalbaar is", aldus Makkelie, die afgelopen zondag nog de topper tussen PSV en Ajax floot. Hij ging kort in op een ruzie tussen Sergiño Dest en Steven Bergwijn. "Dat komt altijd wel in zo'n wedstrijd voor. Wat ik dan zeg? 'Jongens, gebruik je gezond verstand en houd je kop erbij. Ik wil het zonder kaarten doen en daar heb ik jullie hulp bij nodig.'"

Een paar dagen voor de topper in de Eredivisie was Makkelie scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Juventus (2-2). Hij kon het in dat duel niet zonder gele kaarten doen. Toen hij Blaise Matuidi na vijftien minuten spelen geel gaf, kwam Cristiano Ronaldo verhaal halen. "Hij zei: 'Was het echt zo erg? Moet je nou gelijk geel geven?'", legt de arbiter uit.

Makkelie geeft aan niet snel onder de indruk te raken van een speler als Ronaldo. “Nee, maar het is wel een grote speler natuurlijk. Ik vind het wel mooi dat dat soort jongens dan bij me komen. Maar aan de andere kant: ik moet iedereen gelijk behandelen, maar ik geef ze wel uitleg.”