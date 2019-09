Johan Derksen slaat hard terug: ‘Hij weet helemaal niets van voetbal’

Johan Derksen heeft bij Radio Veronica teruggeslagen naar Henk Spaan. Laatstgenoemde journalist was afgelopen weekend spijkerhard over de analist van Veronica Inside door onder meer te stellen dat Derksen niet meer relevant is. De oud-voetballer is niet onder de indruk van het schrijfsel van Spaan in Het Parool.

Spaan schreef onder meer dat de hersenen van Derksen aan het afsterven zijn, onder meer door zijn slechte analyses van Ajax. "Zijn oplossing rust op twee pijlers: maak van gebrek aan deskundigheid een selling point en wees chagrijnig. Als hij braaf een officiële analyse zou doen binnen zijn mogelijkheden, legde hij het af tegen anderen die zich wel voorbereiden."

"De zaak is simpel zat: het etaleren van ondeskundigheid en chagrijn is een verdienmodel. Men blijft maar praten over Johan Derksen", aldus Spaan. Maandag reageert Derksen onverschillig op de column van Spaan. "Ik zie die column van Henk Spaan niet, want die staat in een regionaal blaadje. Die bezorgen ze bij ons niet."

"Henk Spaan weet helemaal niets van voetbal. Hij komt niet verder dan Ajax en DWS. Voor de rest weet hij niets. Hij is ook nog zogenaamd Frankrijk-kenner. Henk mag schrijven wat hij wil. Hij zal die columns hard nodig hebben, want voor de rest hoor of zie je nooit iets van hem. Henk Spaan is nou niet iemand die ik serieus neem", besluit Derksen.