Drie Oranje-internationals opgenomen in FIFA wereldelftal

Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn opgenomen in het FIFA Wereldelftal van het Jaar. Maandagavond werd tijdens het gala van de wereldvoetbalbond in Milaan bekend wie de elf beste spelers van het afgelopen seizoen zijn en daar horen de drie Nederlanders bij. Van Dijk won de Champions League met Liverpool, terwijl De Ligt en De Jong grote indruk maakte met Ajax in het miljardenbal en transfers verdienden naar respectievelijk Juventus en Barcelona.

Dat de drie in het elftal zijn opgenomen is geen verrassing. Van Dijk werd eerder al uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar, terwijl De Jong werd door de Europese voetbalbond werd verkozen tot de beste middenvelder van het afgelopen seizoen. Eerder op de dag claimden diverse buitenlandse media het wereldelftal al in handen te hebben en daar stond ook de naam van De Ligt tussen.

Op doel staat Alisson Becker, de keeper die de voorbije voetbaljaargang veel cruciale reddingen in huis had voor Liverpool. Naast Van Dijk en De Ligt staan Sergio Ramos en Marcelo in de achterhoede. Op het middenveld staan naast De Jong ook nog Luka Modric (Real Madrid) en Eden Hazard (vorig seizoen Chelsea, tegenwoordig Real Madrid).

Cristiano Ronaldo (Juventus) is eveneens opgenomen in de selectie. De aanvaller was vorig seizoen belangrijk door veel doelpunten te maken in de Serie A en zodoende medeverantwoordelijk te zijn voor de Italiaanse titel. Tot slot zijn ook Lionel Messi (Barcelona) en Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) opgenomen in het elftal.