World XI ‘lekt uit’: Drie Nederlanders bij de beste elf spelers ter wereld

Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong maken volgens geruchten deel uit van de FIFA FIFPro World XI. Maandagavond maakt de FIFA bij het gala in Milaan bekend welke spelers tot het Beste Team van afgelopen seizoen behoren en volgens de laatste berichten van onder meer Marca en AS zouden dus drie Nederlanders van de partij zijn.

De Ligt en De Jong maakten vorig seizoen deel uit van de Ajax-selectie die de halve finales van de Champions League haalde. Daarnaast bereikten de jongelingen met het Nederlands elftal de finale van de Nations League, die met 1-0 verloren ging tegen Portugal. Naast het voormalig Ajax-duo zou ook Van Dijk bij de beste elf behoren. De verdediger speelde afgelopen seizoen een belangrijke rol bij de Champions League-winst van Liverpool, dat in de Premier League als tweede eindigde.

Het uitgelekte wereldelftal van de FIFA

Op doel staat Alisson Becker, de keeper die de voorbije voetbaljaargang veel cruciale reddingen in huis had voor Liverpool. Naast Van Dijk en De Ligt zouden ook Sergio Ramos en Marcelo, beiden van Real Madrid, in de verdediging staan. Op het middenveld staan naast De Jong ook nog Luka Modric (Real Madrid) en Eden Hazard (vorig seizoen Chelsea, tegenwoordig Real Madrid).

Cristiano Ronaldo (Juventus) is eveneens opgenomen in de selectie die maandagavond officieel zou moeten worden. De aanvaller was vorig seizoen belangrijk door veel doelpunten te maken in de Serie A en zodoende medeverantwoordelijk te zijn voor de Italiaanse titel. Tot slot zijn ook Lionel Messi (Barcelona) en Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) opgenomen in het elftal.

De vermoedelijke World XI: Alisson; De Ligt, Van Dijk, Ramos, Marcelo; De Jong, Hazard, Modric; Ronaldo, Messi en Mbappé.